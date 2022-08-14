За сутки коронавирус подхватили почти 29 тысяч россиян

За последние 24 часа ковидная статистика пополнилась 28 982 новыми случаями заражения россиян COVID-19, отчитались в воскресенье, 14 августа, в оперативном штабе.

Лидирует по уровню распространения инфекции Москва, где зафиксировано 7020 новых случаев, второе место у Петербурга, где коронавирус подтвердился у 3761 местного жителя.

За сутки госпитализация понадобилась 148 петербуржцам, а всего в России — 1790 гражданам.

Излечились при этом 14 942 россиянина, из которых 1752 — обитатели Северной столицы.

Летальная статистика пополнилась 54 смертями по всей РФ, 14 из которых зафиксированы в городе на Неве.