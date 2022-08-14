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Новости 11:54

За сутки коронавирус подхватили почти 29 тысяч россиян

фото ЗакС политика За сутки коронавирус подхватили почти 29 тысяч россиян

За последние 24 часа ковидная статистика пополнилась 28 982 новыми случаями заражения россиян COVID-19, отчитались в воскресенье, 14 августа, в оперативном штабе.

Лидирует по уровню распространения инфекции Москва, где зафиксировано 7020 новых случаев, второе место у Петербурга, где коронавирус подтвердился у 3761 местного жителя.

За сутки госпитализация понадобилась 148 петербуржцам, а всего в России — 1790 гражданам.

Излечились при этом 14 942 россиянина, из которых 1752 — обитатели Северной столицы.

Летальная статистика пополнилась 54 смертями по всей РФ, 14 из которых зафиксированы в городе на Неве.


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