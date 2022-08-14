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Новости 12:44

У Севкабель Порта несколько мужчин стреляли в гендиректора стройфирмы

фото ЗакС политика У Севкабель Порта несколько мужчин стреляли в гендиректора стройфирмы

В ночь на 13 августа у общественного пространства Севкабель Порт трое мужчин выстрелили из травматического пистолета в петербургского предпринимателя, руководящего строительной фирмой, информирует "Фонтанка". В полицию о нападении сообщила его жена.

По её словам, всё началось со словесной перепалки, в которую вступил её супруг с тремя неизвестными. В ходе конфликта один из них достал травматический пистолет и выстрелил в бизнесмена, однако промахнулся. После этого мужчины прыгнули в УАЗ и скрылись.

В ночи сотрудники ППС по указанным номерам нашли автомобиль у дома № 19 по Малому проспекту В.О. Внутри находились двое мужчин 29 и 32 лет. Один уже имеет судимость за тяжкое нарушение ПДД.

В итоге на мужчин составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и изъяли у них пистолет. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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