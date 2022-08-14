В Ленобласти приготовили самый большой в России 47-метровый бутерброд

В посёлке им. Свердлова Ленинградской области проходит чемпионат России по пахоте, в ходе которого местные кулинары "соорудили" почти 48-местровый бутерброд, информирует пресс-служба администрации региона.

Общая длина сандвича составила 47 метров 95 сантиметров.

"Длину бутерброда заявили сразу: 47 (метров) – это в честь нашего региона и его команды, а 95 – столько лет исполнилось Ленинградской области в этом году. Он стал самым крупным в России", - заявил во время представления продукции руководитель областного комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Приготовленным бутербродом угостили всех, кто пожелал его испробовать.

Начинка сандвича состояла из помидоров, зелени, котлет из бараньего и говяжьего фарша, рыбы. Вся продукция произведена ленинградскими фермерами. Багеты по 1,2 метра испекли местные производители хлеба.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти