После матча "Зенит" - ЦСКА административные протоколы получили 32 болельщика

Свыше полутора тысяч петербургских омоновцев и росгвардейцев охраняли общественный порядок во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА на "Газпром Арене", информирует пресс-служба нацгвардии.

Поединок между двумя командами прошёл днём ранее, 13 августа. "Зенит" в итоге обыграл соперника, заняв промежуточное первое место в турнирной таблице. Победный для сине-бело-голубых гол забил на 85-й минуте встречи новичок "Зенита" Мантуан.

После матча административные протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и за пребывание в общественном месте нетрезвыми на руки получили 32 болельщика.