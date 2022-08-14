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Новости 15:08

После матча "Зенит" - ЦСКА административные протоколы получили 32 болельщика

фото ЗакС политика После матча "Зенит" - ЦСКА административные протоколы получили 32 болельщика

Свыше полутора тысяч петербургских омоновцев и росгвардейцев охраняли общественный порядок во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА на "Газпром Арене", информирует пресс-служба нацгвардии.

Поединок между двумя командами прошёл днём ранее, 13 августа. "Зенит" в итоге обыграл соперника, заняв промежуточное первое место в турнирной таблице. Победный для сине-бело-голубых гол забил на 85-й минуте встречи новичок "Зенита" Мантуан.

После матча административные протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и за пребывание в общественном месте нетрезвыми на руки получили 32 болельщика.


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