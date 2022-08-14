ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:55

Милонов принял участие в благотворительной акции помощи бездомным животным

фото ЗакС политика Милонов принял участие в благотворительной акции помощи бездомным животным

Представляющий в стенах Государственной думы РФ Петербург депутат Виталий Милонов присоединился к благотворительной акции помощи бездомным животным "Лучший друг", о чём сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Акция проводится в том числе при поддержке Центра корпоративного волонтёрства "ДаДобро".

"Мы подготовим подарки для животных и передадим их в приют "Пушдомик" ", - рассказал политик.

Приют находится в Пушкине на улице Радищева, 23.

Парламентарий обратился к петербуржцем с призывом приезжать в зооучреждение и помогать находящимся там животным.

Добавим также, что в посёлке Металлострой должны возвести новый городской приют, который сможет принять 200 собак и 100 кошек. Ожидается, что проектную документацию по объекту подготовят до 2023 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама