Милонов принял участие в благотворительной акции помощи бездомным животным

Представляющий в стенах Государственной думы РФ Петербург депутат Виталий Милонов присоединился к благотворительной акции помощи бездомным животным "Лучший друг", о чём сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Акция проводится в том числе при поддержке Центра корпоративного волонтёрства "ДаДобро".

"Мы подготовим подарки для животных и передадим их в приют "Пушдомик" ", - рассказал политик.

Приют находится в Пушкине на улице Радищева, 23.

Парламентарий обратился к петербуржцем с призывом приезжать в зооучреждение и помогать находящимся там животным.

Добавим также, что в посёлке Металлострой должны возвести новый городской приют, который сможет принять 200 собак и 100 кошек. Ожидается, что проектную документацию по объекту подготовят до 2023 года.