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Новости 9:26

На фоне подъёма COVID-заболеваемости Минздрав рекомендует россиянам носить маски

фото ЗакС политика На фоне подъёма COVID-заболеваемости Минздрав рекомендует россиянам носить маски

В Министерстве здравоохранения РФ призвали россиян вернуться к практике ношения медицинских масок в общественных местах: это необходимо для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказал главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов, пишут РИА Новости.

"Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями", — рекомендовал специалист.

В мире в целом и в России в частности заметно повышение уровня распространения инфекции, отметил Чуланов, что в преддверии осеннего эпидемического сезона острых респираторных заболеваний вызывает особую тревогу.

Добавим, что днём ранее в городе на Неве впервые с марта зафиксировано свыше 3,7 тысячи суточных заражений.


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