У членов "Нового поколения"*, живущих в разных концах России, прошли обыски

В минувшее воскресенье, 14 августа, как минимум в шести российских городах - Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово и Новосибирске - силовики провели обыски у предполагаемых членов религиозной общины "Новое поколение"*, пишет РИА Новости. Оперативные мероприятия обусловлены уголовным делом об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК).

В августе прошлого года Генеральная прокуратура РФ сочла деятельность "Нового поколения"* нежелательной. По версии правоохранителей, члены объединения якобы могли оказывать поддержку украинскому полку "Азов"**, который признан Верховным судом РФ террористическим и запрещён.

На видеозаписи показан мужчина, которого в ходе обыска положили лицом в пол. Он представляется Александром Гришиным. По сведениям журналистов, он может быть пастором организации в Сибири. По версии самих верующих, им вменяют общение с пастором "Нового поколения"* с Украины Андреем Тищенко.

*В августе 2021 года Генпрокуратура признала деятельность религиозных организаций "Новое поколение", базирующихся в Латвии и на Украине, нежелательной на территории России

**Верховный суд РФ признал нацбатальон "Азов" террористической организацией и запретил его в РФ