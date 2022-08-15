Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и компании Meta*, следует из картотеки Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, обратил внимание РБК.

Иск был подан ещё 30 мая, рассмотрение начнётся во вторник, 16 августа.

Суть претензий бизнесмена не конкретизируется, однако ранее Тиньков сначала в комментариях в Instagram** (поэтому в ответчиках указана компания Meta*), а после и в интервью журналисту Юрию Дудю*** нелицеприятно отозвался о Дерипаске, выразив сомнения в том, что его капитал получен законным образом.

Дерипаска в иске просит суд взыскать с Тинькова 2 млрд рублей именно за пост в Instagram*, уведомил РИА Новости его адвокат.

*Instagram** - продукт компании Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ

***Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента