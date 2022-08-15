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Новости 12:55

В Петербурге растёт количество суточных заражений коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге растёт количество суточных заражений коронавирусом

Суточная COVID-статистика в Петербурге пополнилась 3 782 новыми случаями заражения местных жителей коронавирусной инфекцией, информирует в понедельник, 15 августа, оперативный штаб. Днём ранее было выявлено 3 761 заражение.

Прирост в недельной статистике составил 42%. За месяц общее количество суточных заражений выросло в 9 раз. Ещё в июле показатель держался на отметке 500 случаев в день.

Вылечились от ковида 1 722 жителя Северной столице, скончались ещё 11. Госпитализация потребовалась 112 горожанам.

Всего в России за минувшие 24 часа зафиксировано 25 273 новых случая.


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