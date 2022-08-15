В Пушкино сотрудники одной компании донесли на свою коллегу за "сочувствие Украине"

В подмосковном Пушкино сотрудники одной из компаний заявили в полицию на свою коллегу из-за её антироссийских настроений, делится Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Авторов доноса не устроило то обстоятельство, что девушка критикует военную спецоперацию, распространяет "фейки" о ней и ругает действующего президента РФ Владимира Путина и политический срой в стране, хваля при этом украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, по их словам, она призывала к участию в пацифистских митингах.

Отдельно коллеги девушка отметили, что она является уроженкой Узбекистана и российское гражданство получила всего 5 лет назад.

В совокупности все перечисленные факторы вылились в коллективное обращение в полицию.

На данный момент неизвестно, будет ли в отношении девушки проводиться какая-либо проверка.