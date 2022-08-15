Петербургские трамваи не станут оборудовать автоматами для покупки билетов за наличные

Идея оборудовать петербургские трамваи автоматами, в которых за наличные можно было бы приобрести билеты, не нашла поддержки у чиновников городского правительства. Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев, получивший ответ от комитета по транспорту. В запросе единоросс ссылался в качестве положительного опыта на автоматы, работающие в салонах частных трамваев "Чижик".

В комтрансе сочли реализацию подобного проекта чересчур затратной. Стоимость одного автомата оценивается в 315 тысяч рублей, и каждый из них будет требовать регулярной инкассации и техобслуживания. На фоне падающей популярности покупки билетов за наличный расчет инициатива видится представителям Смольного нецелесообразной.