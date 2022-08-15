Петербургские ученые разработали компонент, продлевающий срок службы зубных пломб

Зубные пломбы смогут стать более долговечными благодаря специальному компоненту, созданными учеными из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Как сообщает пресс-служба вуза, разработка ученых позволила обеспечить более прочное сцепление пломбировочного материала с тканью зубов. Более того, такая пломба имеет надежный бактерицидный эффект. Результат пломбирования двух типов (обычного и инновационного) проверяли на удаленных зубах, помещенных в специальный раствор.

"Везде, где использовался обычный пломбировочный материал, из-за краевой проницаемости между тканями зуба и пломбой образовалась синяя окантовка. А там, где мы применили наш усовершенствованный материал, прилегание было идеальным, краситель не проник между зубом и пломбой", - рассказал профессор Сергей Фищев.

В сообщении от СПбГПМУ отмечается, что проблема актуализировалась в связи с санкциями: до их введения доля импортных расходных материалов достигала 90%.