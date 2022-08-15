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Новости 16:08

Петербургские ученые разработали компонент, продлевающий срок службы зубных пломб

фото ЗакС политика Петербургские ученые разработали компонент, продлевающий срок службы зубных пломб

Зубные пломбы смогут стать более долговечными благодаря специальному компоненту, созданными учеными из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Как сообщает пресс-служба вуза, разработка ученых позволила обеспечить более прочное сцепление пломбировочного материала с тканью зубов. Более того, такая пломба имеет надежный бактерицидный эффект. Результат пломбирования двух типов (обычного и инновационного) проверяли на удаленных зубах, помещенных в специальный раствор.

"Везде, где использовался обычный пломбировочный материал, из-за краевой проницаемости между тканями зуба и пломбой образовалась синяя окантовка. А там, где мы применили наш усовершенствованный материал, прилегание было идеальным, краситель не проник между зубом и пломбой", - рассказал профессор Сергей Фищев.

В сообщении от СПбГПМУ отмечается, что проблема актуализировалась в связи с санкциями: до их введения доля импортных расходных материалов достигала 90%.


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