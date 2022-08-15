"Любой запрос от Петербурга будет выполнен": Беглов рассказал о поставках белорусских продуктов

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о прогрессе в экономических отношениях города с Белоруссией. По его данным, только за последний год товарооборот между двумя странами вырос на 32%, в абсолютных цифрах составив свыше 2,5 млрд долларов. За это время предприятия соседнего государства нарастили объем поставок молочных и мясных продуктов и не намерены останавливаться.

"Министр заверил нас, что республика готова увеличить объем поставок. Любой запрос от Петербурга будет выполнен", - произнес он в эфире авторской программы на "Радио России".

В ходе визита белорусской делегации в Петербург на прошлой неделе стороны также договорились о более тесном взаимодействии медицинских вузов и о сотрудничестве в сфере ЖКХ. В частности, по программе капитального ремонта в петербургских зданиях в ближайшее время установят около шестисот лифтов могилевского производства.