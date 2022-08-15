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Новости 18:51

Дача Ридингер в Репино перешла в частные руки

фото ЗакС политика Дача Ридингер в Репино перешла в частные руки

У деревянной дачи Ридингер в Репино, признанной объектом культурного наследия, появился новый владелец. Как сообщает "Деловой Петербург", объект на организованном АО "Дом.РФ" аукционе приобрел предприниматель Геннадий Костерин, с которым соперничали восемь претендентов. В ходе процедуры начальная цена (8,785 млн рублей) выросла почти втрое, достигнув 22,1 млн. В собственность Костерина отошло сооружение площадью 429 кв. метров и участок под ним площадью 700 кв. метров.

В последние годы здание дачи, построенной на рубеже XIX-XX веков и расположенной по адресу Приморское шоссе, 394к6, пустовало. В реестр памятников регионального значения КГИОП включил ее в конце 2019 года. Охранный статус не позволяет ни сносить ее, ни перестраивать. Дача Ридингер известна также под названием дачи купца Крючкова.

фото: citywalls.ru


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