На станции "Электросила" проведут капитальный ремонт эскалаторов

На станции петербургской подземки "Электросила" предстоящей осенью займутся капитальным ремонтом эскалаторов, что следует из сообщения государственной административно-технической инспекции на сайте Смольного.
На период с 6 октября нынешнего по 17 апреля следующего года ведомство разрешило складировать материалы и технику для производства работ. Подрядчик обязан гарантировать пешеходам безопасный проход вдоль зоны работ.
И заказчиком, и исполнителем работ выступает ГУП "Петербургский метрополитен".