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Новости 18:56

На станции "Электросила" проведут капитальный ремонт эскалаторов

фото ЗакС политика На станции "Электросила" проведут капитальный ремонт эскалаторов

На станции петербургской подземки "Электросила" предстоящей осенью займутся капитальным ремонтом эскалаторов, что следует из сообщения государственной административно-технической инспекции на сайте Смольного.

На период с 6 октября нынешнего по 17 апреля следующего года ведомство разрешило складировать материалы и технику для производства работ. Подрядчик обязан гарантировать пешеходам безопасный проход вдоль зоны работ.

И заказчиком, и исполнителем работ выступает ГУП "Петербургский метрополитен".


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