На станции "Электросила" проведут капитальный ремонт эскалаторов

На период с 6 октября нынешнего по 17 апреля следующего года ведомство разрешило складировать материалы и технику для производства работ. Подрядчик обязан гарантировать пешеходам безопасный проход вдоль зоны работ.

На станции петербургской подземки "Электросила" предстоящей осенью займутся капитальным ремонтом эскалаторов, что следует из сообщения государственной административно-технической инспекции на сайте Смольного.

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