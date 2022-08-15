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Новости 19:14

Электрички до Сертолово пообещали пустить в 2024 году

фото ЗакС политика Электрички до Сертолово пообещали пустить в 2024 году

Железнодорожное сообщение между Петербургом и одним из его ближайших пригородов Сертолово будет организовано не позднее 2024 года, передает пресс-служба правительства Ленинградской области. В поселке должен будет появиться современный транспортно-пересадочный узел.

В настоящее время разрабатывается проектная документация для реконструкции существующей железной дороги на отрезке Левашово - Сертолово, которую до конца года хотят успеть передать в Главгосэкспертизу.

Проект предполагает появление новых станций Песочная-2 и Сертолово, последняя из которых должна будет примыкать к Выборгскому шоссе. После ее ввода в эксплуатацию доехать на электричке от Финляндского вокзала до Сертолово со всеми остановками можно будет за полчаса. Сегодня в поселке проживают около 60 тысяч человек.


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