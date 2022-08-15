Равелинные ворота в Выборге отремонтируют волонтеры

С 20 августа по 17 сентября в Выборге пройдет Международный волонтерский лагерь, участникам которого позволят поучаствовать в ремонте крупного фортификационного объекта - Анненских укреплений, передает пресс-служба правительства Ленобласти.

"В прошлом году был разработан проект реставрации Равелинных ворот. Под руководством опытных реставраторов попробуем отреставрировать их совместно с волонтёрами", - приводятся слова главы комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Лагерь поделили на четыре смены. В Выборг приедут представители десятка российских регионов, а также добровольцы из Белоруссии и самопровозглашенной ДНР. Всего на мероприятии ожидается появление более двухсот волонтеров.

Равелинные ворота, построенные в середине XVIII века в стиле русского классицизма, признаны объектом культурного наследия федерального значения. Перед ними установлен монумент в честь солдат, погибших в Северной войне 1700-1721 годов.