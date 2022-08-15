ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:14

Равелинные ворота в Выборге отремонтируют волонтеры

фото ЗакС политика Равелинные ворота в Выборге отремонтируют волонтеры

С 20 августа по 17 сентября в Выборге пройдет Международный волонтерский лагерь, участникам которого позволят поучаствовать в ремонте крупного фортификационного объекта - Анненских укреплений, передает пресс-служба правительства Ленобласти.

"В прошлом году был разработан проект реставрации Равелинных ворот. Под руководством опытных реставраторов попробуем отреставрировать их совместно с волонтёрами", - приводятся слова главы комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя. 

Лагерь поделили на четыре смены. В Выборг приедут представители десятка российских регионов, а также добровольцы из Белоруссии и самопровозглашенной ДНР. Всего на мероприятии ожидается появление более двухсот волонтеров.

Равелинные ворота, построенные в середине XVIII века в стиле русского классицизма, признаны объектом культурного наследия федерального значения. Перед ними установлен монумент в честь солдат, погибших в Северной войне 1700-1721 годов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама