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Новости 20:55

Экоактивисты требуют наказать виновного в пожаре на свалке в Пулково

фото ЗакС политика Экоактивисты требуют наказать виновного в пожаре на свалке в Пулково

В ночь на 15 августа в Московском районе Петербурга загорелась несанкционированная свалка, о чем сообщило общественное движение "Зеленый фронт". В течение дня на Штурманской улице работала пожарная техника. По данным активистов, мусор на этом объекте складирует компания "Мехуборка".

"Зеленому фронту" ранее удалось привлечь к свалке внимание природоохранной прокуратуры, которая констатировала, что отходы размещаются в отсутствие лицензии и с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Теперь экоактивисты попросили у силовиков установить виновных в пожаре и еще раз проверить деятельность организации на соответствие закону.

фото: Зеленый фронт


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