Жители Кронштадта остались без света и воды

Утром во вторник, 16 августа, в Кронштадте произошла локальная авария на электрической подстанции, в результате которой множество жителей Котлина остались без света, сообщается в местных пабликах "ВКонтакте".

Электричество пропало как в домах, так и на улице - перестали работать светофоры, встали заправки. В администрации города уверяют, что скоро свет появится, пишет также "Фонтанка".

"На Флотской нету ни света, ни горячей воды. Аммермана, нет горячей воды и света. Зосимова нет света. Напор воды плохой. На Петровской есть и свет и вода, только горячая без напора", - пишут местные обитатели.

Многие перед отключением света услышали громкий хлопок, после чего электричество и вода пропали.

В райадминистрации заявили, что в 7:50 произошла авария на подстанции, однако скоро свет вернётся в городские дома. За подробностями журналистов попросили обращаться в "Оборонэнерго".