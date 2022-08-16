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Новости 11:24

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных

Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить бот с данными российских военнослужащих, задействованный в спецоперации на Украине, информирует ТАСС.

Штраф назначил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев. Мессенджер признали виновным в неудалении противоправного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Указывается, что речь идёт не только об одном боте, но также других Telegram-каналов, которые, по версии российских правоохранителей, занимаются распространением недостоверных сведений о ходе военной спецоперации.


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