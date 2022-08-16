В Петербурге в три раза подскочил уровень госпитализации горожан с COVID-19

За последние 24 часа в Северной столице коронавирусом заразились 3776 местных жителей, информирует 16 августа оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днём ранее показатель держался на отметке в 3782 новых случая.

Госпитализация при этом заметно возросла. Если ещё вчера в больницы, по официальной статистике, попали 112 человек, то уже сегодня в медучреждения с ковидом доставили 304 петербуржцев, то есть почти втрое больше.

Зафиксированы 11 COVID-смертей, днём ранее цифра была аналогичной.

Лидирует по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва, где выявлено 5330 суточных заражений.

Всего в России по состоянию на 16 августа известно о 23 909 новых случаях заражения граждан COVID-19. В больницы помещены 3411 человек, что на 115,7% больше, чем днём ранее.