Суд в Иркутске счёл законным отказ в согласовании митинга против статей УК о фейках и дискредитации ВС РФ

Кировский райсуд Иркутска счёл обоснованным отказ в согласовании протестного митинга против статей Уголовного кодекса о дискредитации российской армии и фейках про неё, пишет "ОВД-Инфо"*.

Мероприятие, по замыслу его организаторов, должно было состояться 20 августа. Заявленная численность участников - не менее 200 человек. Администрация города отказалась согласовывать митинг, указав на ковидные ограничения, ввиду которых проведений массовых мероприятий якобы невозможно.

При этом, сообщает журнал "Люди Байкала" в своём Telegram-канале, в течение всего лета в регионе проводятся различные концерты и иные массовые мероприятия: к примеру, только 20 августа в Иркутске должен пройти "патриотический" фестиваль "Zа остров".

Уведомление в мэрию города подали правозащитник Валерий Тетерин, глава регионального отделения партии "Яблоко" Григорий Грибенко и основатель движения "Новая Россия — свободная страна" Павел Харитоненко.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов