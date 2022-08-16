В администрации Сясьстроя проходил обыск по делу о мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области в компании полиции приходили с обыском в администрацию Сясьстроя, информирует 47news. Оперативные мероприятия были связаны с уголовным делом о мошенничестве (ст. 159 УК).

Также изданию стало известно, что руководительница администрации поселения Юлия Столярова на момент обыска пребывала в отпуске.

По предварительным сведениям, правоохранителей интересовала документация, которая связана с неким госконтрактом. Уточняется, что он может быть связан с ходом реализации нацпрограммы "Комфортная городская среда".

Обыски, проводимые СК, на работу чиновников не повлияли, сказали журналистам в администрации Сясьстроя.