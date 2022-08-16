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Выборы - 2022

Новости 15:10

Евгений Ройзман: При этой власти у меня нет политического будущего

фото ЗакС политика Евгений Ройзман: При этой власти у меня нет политического будущего

Глава благотворительного "Фонда Ройзмана" Евгений Ройзман, работавший мэром Екатеринбурга в 2013-2018 годах, высказался о своих политических перспективах.

"У меня нет политического будущего, но я на него не претендую. Если вернутся честные выборы, я способен выиграть выборы мэра в Екатеринбурге, у меня достаточно серьезные наработки, я понимаю, как собрать команду, я знаю, что делать, но это должна ситуация в стране поменяться. В сегодняшних реалиях это невозможно, при этой власти я даже дергаться не буду", - отметил он в интервью YouTube-проекту "Скажи Гордеевой".

По оценкам бывшего депутата Госдумы, при изменении ситуации в стране в течение пяти лет он гипотетически еще смог бы принести определенную пользу. В возрасте старше 65 лет Ройзман уже не видит себя в активной политической роли, полагая, что со своим опытом будет только "тормозить" 30-летних и 40-летних. В эмиграции он себя тоже не видит, несмотря на принципиальное несогласие с нынешним курсом руководства страны.

Напомним, что Ройзман в 2018 году досрочно прекратил свои полномочия в знак протеста против отмены мэрских выборов в Екатеринбурге. С тех пор он не участвовал в каких-либо электоральных кампаниях.


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