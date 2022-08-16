Прокуратура потребовала починить участок набережной Фонтанки

Неудовлетворительное состояние проезжей части на набережной реки фонтанки стало поводом для иска, поданного прокуратурой Адмиралтейского района к комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Как указано на сайте надзорного ведомства, речь идет об отрезке на нечетной стороне набережной, соединяющем Московский проспект с Гороховой улицей. Силовики требуют включить участок дороги в адресную программу ремонта.

"Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что на проблемном участке имеются множественные выбоины и иные повреждения полотна, что делает дорожное движение небезопасным.