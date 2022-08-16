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Новости 15:28

Прокуратура потребовала починить участок набережной Фонтанки

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала починить участок набережной Фонтанки

Неудовлетворительное состояние проезжей части на набережной реки фонтанки стало поводом для иска, поданного прокуратурой Адмиралтейского района к комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Как указано на сайте надзорного ведомства, речь идет об отрезке на нечетной стороне набережной, соединяющем Московский проспект с Гороховой улицей. Силовики требуют включить участок дороги в адресную программу ремонта.

"Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что на проблемном участке имеются множественные выбоины и иные повреждения полотна, что делает дорожное движение небезопасным.


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