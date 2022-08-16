У станций метро в Калининском районе оборудуют семь велопарковок

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) санкционировали работы по строительству велосипедных парковок на пяти адресах. Как сообщается на сайте Смольного, монтаж оборудования произведут у станций метрополитена, расположенных в северной части красной ветки.

У станции "Гражданский проспект" объект велосипедной инфраструктуры создадут с 21 по 27 сентября, у "Академической" - с с 19 по 25 сентября, у "Политехнической" - с 3 по 9 октября, у "Площади Мужества" - с 26 сентября по 2 октября, у "Площади Ленина" - с 23 по 29 сентября. Работы заказывает и осуществляет администрация Калининского района.

ГАТИ указывает, что в общей сложности у пяти станций появится семь велопарковок.