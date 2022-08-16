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Новости 16:17

В Москве по делам о клевете и вымогательстве задержали журналиста "Московского комсомольца"

фото ЗакС политика В Москве по делам о клевете и вымогательстве задержали журналиста "Московского комсомольца"

Столичная редакция "Московского комсомольца" утром 16 августа потеряла связь со своим сотрудником Львом Сперанским, в дом к которому пришли полицейские.

Днем журналист смог записать видео, опубликованное газетой. Сперанский рассказал, что на него оказывали моральное давление, не давали связаться с адвокатом и вели себя невежливо в том числе с его беременной женой. Полицейские повезли его в ОВД "Новослободское".

Оперативные мероприятия связаны с неким делом 2018 года о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также с вымогательством у бизнесмена Кенеса Ракишева. Свою вину в этих эпизодах Сперанский отрицает. Его процессуальный статус пока неизвестен.


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