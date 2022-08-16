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Новости 16:51

Роскомнадзор констатировал рост числа фейковых рассылок от имени "органов власти"

фото ЗакС политика Роскомнадзор констатировал рост числа фейковых рассылок от имени "органов власти"

Российским гражданам и организациям приходит все больше фальшивых электронных писем, авторы которых выдают себя за представителей официальных госорганов РФ. Об этом через свою пресс-службу сообщил Роскомнадзор.

Ведомство утверждает, что настоящие письма от него приходят только с адреса, заканчивающегося на @rkn.gov.ru. Кроме того, РКН не практикует массовых рассылок физическим и юридическим лицам.

Письма, не отвечающие названным критериям, могут содержать файлы-вложения с зараженным содержимым, предупреждает регулятор.


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