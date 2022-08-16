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Новости 17:03

Из-за жары в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности

фото ЗакС политика Из-за жары в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности

Аномально высокая для второй половины августа температура стала поводом для объявления в Петербурге оранжевого уровня погодной опасности. Как сообщает пресс-служба Смольного, он продлится по меньшей мере до полудня четверга (18 августа).

Оранжевый уровень опасности свидетельствует о высоком риске возникновения стихийных бедствий. По оценкам синоптиков, на текущей неделе среднесуточная температура в Петербурге превышает климатическую норму на 7 градусов. Днем воздух прогревается до 29-31 градусов.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус обратил внимание в своем Telegram-канале, что осадков в городе не наблюдается уже восьмые сутки.


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