Из-за жары в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности

Аномально высокая для второй половины августа температура стала поводом для объявления в Петербурге оранжевого уровня погодной опасности. Как сообщает пресс-служба Смольного, он продлится по меньшей мере до полудня четверга (18 августа).

Оранжевый уровень опасности свидетельствует о высоком риске возникновения стихийных бедствий. По оценкам синоптиков, на текущей неделе среднесуточная температура в Петербурге превышает климатическую норму на 7 градусов. Днем воздух прогревается до 29-31 градусов.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус обратил внимание в своем Telegram-канале, что осадков в городе не наблюдается уже восьмые сутки.