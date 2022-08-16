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Новости 17:30

В Петербурге соберут и поставят для Череповца трамваи "Львенок"

фото ЗакС политика В Петербурге соберут и поставят для Череповца трамваи "Львенок"

На Невском заводе в Петербурге произведут современные низкопольные трамвая "Львенок" для нужд Череповца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ПК Транспортные системы".

Согласно заключенному контракту, поставка должна будет состояться в период с сентября по декабрь нынешнего года. В документации речь идет о четырех вагонах, заказанных чиновниками из Вологодской области: часть из них соберут также на Тверском механическом заводе.

В прошлом году Череповцу продали в общей сложности двенадцать трамваев, изготовленных на базе "ПК Транспортные системы". Трамваи серии "Львенок" приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями. В них есть кнопка вызова водителя, USB-розетки и система климат-контроля.


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