ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:17

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

фото ЗакС политика ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Фракция ЛДПР в Государственной думе заканчивает работу над законопроектом, предусматривающим ежемесячные выплаты домохозяйкам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на депутата Ярослава Нилова. Авторы инициативы считают, что женщинам, занятым ведением домашнего хозяйства в семьях, полагается ежемесячно перечислять из государственного бюджета сумму, равную прожиточному минимуму. В тексте документа будет учтено материальное положение реципиента выплаты: гражданин должен считаться работоспособным и при этом нигде не быть трудоустроенным.

"И в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - рассказал Нилов.

Озвученное выше условие он определил как "критерий нуждаемости".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама