ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Фракция ЛДПР в Государственной думе заканчивает работу над законопроектом, предусматривающим ежемесячные выплаты домохозяйкам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на депутата Ярослава Нилова. Авторы инициативы считают, что женщинам, занятым ведением домашнего хозяйства в семьях, полагается ежемесячно перечислять из государственного бюджета сумму, равную прожиточному минимуму. В тексте документа будет учтено материальное положение реципиента выплаты: гражданин должен считаться работоспособным и при этом нигде не быть трудоустроенным.

"И в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - рассказал Нилов.

Озвученное выше условие он определил как "критерий нуждаемости".