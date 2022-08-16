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Новости 18:33

С начала года в Петербурге оштрафовали почти две тысячи водителей, мешавших вывозу мусора

фото ЗакС политика С начала года в Петербурге оштрафовали почти две тысячи водителей, мешавших вывозу мусора

По протоколам, составленным Государственной административно-технической инспекцией, с начала 2022 года оштрафовали 1911 петербургских автомобилистов и юридических лиц, замеченных в перегораживании дворов и воспрепятствовании вывозу мусора. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, общая сумма штрафов за отчетный период превысила 23 млн рублей. 

Однотипные жалобы на водителей, загромождающих проезд к контейнерным площадкам, продолжают носить массовый характер. В связи с этим в июле ведомство запустило новый сервис, позволяющий получать обращения более оперативно.

"Данные адреса в приоритетном порядке попадают в маршруты объезда специалистов СПб ГКУ "Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства". На данный сервис уже поступило более 600 обращений", - говорится в сообщении от ГАТИ.

Отметим, что проблема с вывозом мусора обострилась в январе: в ряде районов контейнерные площадки после новогодних каникул неделями стояли переполненными.


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