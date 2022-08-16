Поездка делегации Смольного в Сербию может обойтись городу в 2 млн рублей

Осенью 2022 года в Сербию отправится делегация из Петербурга на церемонию открытия Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Белграде. На поездку Смольный готов потратить до 2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по внешним связям 15 августа. Вояж состоится в октябре-ноябре этого года и продлится не больше четырех дней.

На приеме от имени правительства Петербурга ожидается не более 50 человек. Гостям подадут холодные и горячие закуски, основное блюдо, десерт, а также напитки. Из алкоголя будет вино, шампанское, водка и коньяк.

На торжественную церемонию открытия делового центра Петербурга с перерезанием ленточек пригласят представителей мэрии Белграда, российского посольства, торгового представительства России в Республике Сербии и работников торгово-промышленных палат Сербии и Белграда.

Также в рамках культурно-деловой миссии исполнитель контракта должен организовать несколько круглых столов и показ фильма петербургской киностудии.

Добираться до пункта назначения чиновники из Смольного планируют по воздуху. Рассматриваются как регулярные рейсы, так и чартерные или отдельный самолет. Информацию о последних исполнитель обязан предоставить по требованию заказчика. Отдельный самолет может понадобиться, если такой перелет окажется "более экономически выгодным и безопасным". Платить за перелет и страховку членам делегации придется самостоятельно. В четырехзвездочной гостинице чиновникам тоже придется платить из своего кармана. Для передвижения по Белграду им потребуется три микроавтобуса, а также один легковой автомобиль и рейсовый автобус.

Дороже всего обойдется аренда микроавтобусов. Согласно аукционной документации, транспортные услуги оценили в 577 тысяч рублей. За организацию питания участников готовы заплатить до 348 тысяч рублей. Чтобы петербургские делегаты понимали своих сербских партнеров, Смольный готов отдать на услуги переводчиков до 159 тысяч рублей. Прием заявок от исполнителей продлится до 23 августа.

Напомним, о планах открыть информационно-деловой центр Петербурга в столице Сербии губернатор Александр Беглов рассказывал еще в ноябре 2021 года во время визита российской делегации в Белград. Тогда с Бегловым в командировку отправились спикер Заксобрания Александр Бельский и глава фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павел Крупник.

Константин Леньков / фото: unsplash