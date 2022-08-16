За год в Петербурге на 20% вырос поток медицинских туристов

Петербургский комитет по развитию туризма подвел промежуточные итоги медицинского туризма на территории города в первом полугодии 2022 года. Приехавшие с этой целью иностранцы, как сообщает пресс-служба комитета, обогатили экономику Петербурга за отчетный период более на 247,78 млн рублей. При этом туристов с медицинскими целями приехало на 20% больше, чем по результатам первого полугодия 2021-го.

ТАСС со ссылкой на гендиректора Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталью Юдину пишет, что больше всего иностранцев приехало лечиться из Алжира, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Несколько уступают этим странам по числу медицинских туристов Афганистан, Пакистан, Индия, Иран, Вьетнам и Египет.

Что касается россиян, приехавших в Петербург за лечением, то по результатам прошлого года соответствующих услуг им предоставили примерно на 10 млрд рублей.