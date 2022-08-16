В саду Сан-Галли установили точную копию скульптуры Афродиты

Петербургский "Водоканал" сообщил через свою пресс-службу о возвращении в сад Сан-Галли на Лиговском проспекте спустя девятнадцать лет скульптуры "Рождение Афродиты". Теперь точная бронзовая копия статуи 1880-х годов вновь украшает собой фонтан, который обещают полностью привести в порядок до конца месяца.

Ранее КГИОП, согласовавший работы, рассказывал, что оригинальное изваяние в 2003 году признали аварийным и что скульптуре было противопоказано находиться на свежем воздухе. Тогда ее и убрали из сада, а в 2020 году чиновники санкционировали изготовление копии.

фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Telegram