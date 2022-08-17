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"Ъ": Чиновники хотят не дать сэкономить РЖД на покупке электроэнергии

фото ЗакС политика "Ъ": Чиновники хотят не дать сэкономить РЖД на покупке электроэнергии

Федеральная антимонопольная служба выступает против стремления РЖД выйти на оптовый рынок для закупки электроэнергии, о чем пишет газета "Коммерсант". Транспортный монополист пытается таким путем добиться экономии в течение последних трех лет: избавление  от посредников при закупке электричества позволило бы сэкономить компании до 5 млрд рублей ежегодно.

Однако намерение пока остается нереализованным: законодательство об энергетике не позволяет одновременно выступать в качестве проводника электроэнергии и заниматься прямой ее куплей или продажей. В пресс-службе ФАС сослались на то, что РЖД предоставляет услуги по передаче электроэнергии в более чем сорока регионах. 

Регулятор энергорынков "Совет рынка", в состав которого для достижения экономии стремится попасть монополист, рассмотрит его заявку 23 августа. В 2021 году компания потратила на закупку электроэнергии через сбытовые организации почти 189 млрд рублей.


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