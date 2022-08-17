Петербург получит из федерального бюджета средства на медпомощь экстренно покинувшим Украину

Смольный одобрил трансферт из федерального бюджета, который призван компенсировать расходы на оказание медпомощи и предоставление лекарств людям, временно покинувшим территорию Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба петербургского правительства, город получит 131,2 млн рублей. Сумма рассчитана на 5 397 реципиентов.

Меры поддержки, затраты на которые решили возместить в кабмине, касаются тех, кто еще не получил статус беженца и полис обязательного медицинского страхования. Распространяются они, в частности, на людей без гражданства, постоянно проживавших на Украине и в ЛДНР и в экстренном порядке перебравшимся в Россию. Описанной категории лиц бесплатно предоставляют скорую специализированную медицинскую помощь (в том числе высокотехнологичную), первичную медико-санитарную помощь и препараты по назначению врачей.