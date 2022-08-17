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Новости 9:43

Петербург получит из федерального бюджета средства на медпомощь экстренно покинувшим Украину

фото ЗакС политика Петербург получит из федерального бюджета средства на медпомощь экстренно покинувшим Украину

Смольный одобрил трансферт из федерального бюджета, который призван компенсировать расходы на оказание медпомощи и предоставление лекарств людям, временно покинувшим территорию Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба петербургского правительства, город получит 131,2 млн рублей. Сумма рассчитана на 5 397 реципиентов.

Меры поддержки, затраты на которые решили возместить в кабмине, касаются тех, кто еще не получил статус беженца и полис обязательного медицинского страхования. Распространяются они, в частности, на людей без гражданства, постоянно проживавших на Украине и в ЛДНР и в экстренном порядке перебравшимся в Россию. Описанной категории лиц бесплатно предоставляют скорую специализированную медицинскую помощь (в том числе высокотехнологичную), первичную медико-санитарную помощь и препараты по назначению врачей.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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