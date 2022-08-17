Владимирский собор в Кронштадте закончат реставрировать до 2024 года

В Кронштадте продолжается реставрация Владимирского собора иконы Божией матери, начавшаяся год назад. В своем Telegram-канале петербургский губернатор Александр Беглов отметил, что работы ведутся в соответствии с исторической методикой и за счет как государственных, так и внебюджетных средств. Они должны завершиться к концу следующего года. Подрядчиком выступает АО "Петрос". В 2022-2023 из городской казны на ремонт культового сооружения выделили 40 млн рублей.

"Собор станет настоящим украшением острова", - подытожил чиновник.

Специалисты чинят кирпичную кладку, воссоздают штукатурный слой и блокируют соли в тех участках здания, где концентрируется больше всего влаги. В своем нынешнем виде исторический памятник, выполненный в псевдорусском стиле, появился на острове Котлин в 1880 году. В самом начале XX века церковь обрела статус собора и, как пишет Беглов, служила полковым храмом для всех сухопутных воинских подразделений Кронштадтской крепости.

фото: kgiop.gov.spb.ru