Малому и среднему бизнесу будут выдавать кредиты под 3% и 4,5% годовых

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому предприятия малого и среднего бизнеса смогут получать льготные кредиты (от 3% до 4,5%) сроком на десять лет, сообщает сайт правительства. Предполагается, что коммерсанты смогут вкладывать кредитные деньги в покупку техники, расширение производства и ремонт. На перестройку производства полагается кредит под 4,5% годовых, а на его развитие - кредит под 3% годовых. Программа будет действовать три года.

Преимущество при получении ссуд будут иметь компании, занятые в логистической и гостиничной сферах и в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что до конца нынешнего года государство сможет выдать до 50 млрд рублей кредитов по установленной льготной ставке.