В Петербурге продолжает расти COVID-заболеваемость: за сутки - 3881 новый случай

За минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: накануне их насчитали 23 909. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 63 человека (на четыре больше, чем накануне). Сумели поправиться 22 680 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 10 241 новый больной, за ней следуют Петербург – 3 881 (на 105 больше, чем накануне), и Подмосковье – 1 968. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправилось 3 752 человека и скончались четырнадцать (накануне – одиннадцать).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.