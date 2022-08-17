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Новости 13:09

Патриарх Кирилл получил звание почетного гражданина Архангельской области

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл получил звание почетного гражданина Архангельской области

Депутаты Архангельского областного собрания на внеочередном заседании единогласно решили присвоить предстоятелю РПЦ Кириллу звание почетного гражданина региона. Как пишет местное издание 29.ru, первоначально идея принадлежала губернатору Александру Цыбульскому.

"Ни один регион в нашей стране не может отличиться такими частыми, регулярными, торжественными визитами святейшего патриарха. Считаю, что для нас с вами это большая честь", - произнес перед парламентариями заместитель Цыбульского Ваге Петросян.

Примечательно, что патриарх Кирилл собирался посетить Архангельск 19 августа, к чему в городе начали готовиться, однако планы главы РПЦ внезапно поменялись.

Статус почетного гражданина Поморья предполагает единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей, уточняет издание "Эхо Севера".


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