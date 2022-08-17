МИД Армении получил от РФ ноту протеста в связи с "недружественными" публикациями о взрыве в ТЦ

Российская дипломатическая миссия в Ереване направила в МИД Армении ноту протеста, продиктованную некорректным, с ее точки зрения, освещением местной прессой взрыва в торговом центра "Сурмалу". Некоторые журналисты, отмечается в сообщении посольства, безосновательно пишут о причастности РФ к случившейся в минувшее воскресенье трагедии, унесшей как минимум 16 жизней .

"Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений", - говорится в российском заявлении.

По мнению диппредставительства, со стороны Армении должны последовать комментарии, которые пресекли бы "подобные недружественные проявления". Посольство обращает внимание, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования принял активное участие в ликвидации последствий взрыва.