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Новости 15:17

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга намечены на начало сентября

фото ЗакС политика "Нулевые чтения" бюджета Петербурга намечены на начало сентября

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 17 августа рассказал в своем Telegram-канале о работе над проектом бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По его словам, главные распорядители сформировали свои основные и дополнительные потребности в финансировании, а Комфин подготовил заключения по каждой заявке.

"На очереди этап так называемых бюджетных "ручейков" -  стадия активного обсуждения поданных заявок с комитетами и районными администрациями. В этих обсуждениях участвую лично", - написал Корабельников.

Примерно через две недели проект будет передан в Законодательное собрание. Там пройдут так называемые "нулевые чтения" бюджета: серия совещаний между членами бюджетно-финансового комитета и другими депутатами ЗакСа, руководителями органов исполнительной власти, Контрольно-счетной палаты и Комфина.

Ожидается, что на рассмотрение городского правительства проект внесут в октябре. После этого бюджет должен будет утвердить ЗакС.


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