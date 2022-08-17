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Новости 15:23

"Народ и армия едины": Дрозденко вручил госнаграды военным, участвовавшим в СВО

фото ЗакС политика "Народ и армия едины": Дрозденко вручил госнаграды военным, участвовавшим в СВО

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко передал двум военным из Каменки госнаграды "За заслуги перед Отечеством" II степени: почёта удостоились майор Антон Коновалов и старший лейтенант Андрей Доброхотов, информирует пресс-служба администрации региона.

Указывается, что оба военных отметились на специальной военной операции на Украине проявленным мужеством и отвагой.

"Народ и армия едины. Хочу выразить вам слова огромной благодарности за мужество и героизм", — заявил, вручая награды, Дрозденко.

Кроме того, губернатор изучил ход работ по благоустройству, которые проводят в Каменке. Управляющим компаниям он дал поручение подготовить жилые дома к отопительному сезону.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти


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