Петербургских другороссов арестовали на 10 суток за баннер против реновации

Красногвардейский районный суд 17 августа арестовал на 10 суток активистов незарегистрированной партии "Другая Россия им. Э.В.Лимонова" Полину Дуганову и Александра Паутова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Пятью днями раньше они вывесили на Малоохтинском мосту баннер с требованием отстраивать Мариуполь, а не проводить реновацию.

Через несколько дней Дуганову и Паутова задержала полиция. Им вменили проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

В "Другой России" заявили, что закон о реновации был принят в интересах "городских богатеев" и "абсолютно игнорирует интересы жителей предназначенных под снос "хрущевок"".

Напомним, планы реновации кварталов типовой панельной застройки 1957-1970 годов вызвал возмущение среди многих жителей "хрущевок". Некоторые из них выступили с коллективным иском к губернатору Александру Беглову, потребовав признать закон о комплексном развитии территорий недействующим.

Фото: ВКонтакте/ Другая Россия Э. В. Лимонова / Петербург