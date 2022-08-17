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Новости 15:45

Петербургских другороссов арестовали на 10 суток за баннер против реновации

фото ЗакС политика Петербургских другороссов арестовали на 10 суток за баннер против реновации

Красногвардейский районный суд 17 августа арестовал на 10 суток активистов незарегистрированной партии "Другая Россия им. Э.В.Лимонова" Полину Дуганову и Александра Паутова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Пятью днями раньше они вывесили на Малоохтинском мосту баннер с требованием отстраивать Мариуполь, а не проводить реновацию.

Через несколько дней Дуганову и Паутова задержала полиция. Им вменили проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП). 

В "Другой России" заявили, что закон о реновации был принят в интересах "городских богатеев" и "абсолютно игнорирует интересы жителей предназначенных под снос "хрущевок"".  

Напомним, планы реновации кварталов типовой панельной застройки 1957-1970 годов вызвал возмущение среди многих жителей "хрущевок". Некоторые из них выступили с коллективным иском к губернатору Александру Беглову, потребовав признать закон о комплексном развитии территорий недействующим. 

Фото: ВКонтакте/ Другая Россия Э. В. Лимонова / Петербург


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