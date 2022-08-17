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Новости 16:41

Смольный не станет выкупать индустриальный парк "Марьино" у ВТБ

фото ЗакС политика Смольный не станет выкупать индустриальный парк "Марьино" у ВТБ

Петербургское правительство передумало выкупать индустриальный парк "Марьино" у группы компаний ВТБ, заявил в разговоре с "Фонтанкой" вице-губернатор Алексей Корабельников.

"От выкупа промзоны "Марьино" мы отказались и направили эти средства на докапитализацию фонда поддержки промышленности", — поделился чиновник.

Не так давно в Смольном сообщали о готовности инвестировать 7,4 млрд рублей в расширение площадки "Новоорловская", запуск новой особой экономической зоны "Парнас" и приобретение на баланс города индустриального парка "Марьино". На последние цели из городского бюджета ушли бы 2,7 млрд рублей. При этом в марте председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик известил об отложении покупки "Марьино".

Несмотря на это Корабельников уточнил, что "Новоорловскую" и "Парнас" развивать всё же будут.

"Профиль "Парнаса" будет формироваться, когда мы подготовим территорию, получим заявки от конкретных инвесторов", — заключил чиновник.


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