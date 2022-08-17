За последние сутки ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,5 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса ревакцинировали 6482 горожанина, указывается в эпидемической справке Смольного, опубликованной в среду, 17 августа.

В течение дня впервые прививку получили 1120 местных жителей, а второй компонент вакцины поставили 308 горожан. Всего по состоянию на 17 августа общую иммунизацию завершили свыше 3,11 млн петербуржцев.

Кроме того, в эпидсправке Смольного сообщается, что в течение суток в городские инфекционные стационары поступило 238 пациентов с ковидом. Выписано при этом было 242 человека, в реанимации пребывают 176 граждан, скончались 28.

Всего в ковидных стационарах находятся 2211 человек. Амбулаторно лечатся 19 799 жителей Северной столицы.