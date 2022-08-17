На грядущих выходных на Финляндском направлении вновь усилят движение электричек

В период с 19 по 21 августа ввиду аномально тёплой погоды в руководстве АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" было приняло решение в очередной раз усилить движение электричек на Финляндском направлении, информирует пресс-служба перевозчика.

Так, 19 августа на Выборг будет запущена дополнительная "Ласточка", которая уедет от Финбана в 11:30 и приедет по назначению в 12:47. Обратно можно будет в 11:05 с прибытием в 12:17).

Три пары дополнительных поездов поедут в субботу и воскресенье в Курортный район. Первый дополнительный состав отправится в Белоостров через Сестрорецк в 14:35 (прибытие в 15:43). А из Белоострова через Парголово электричка направится в 15:50 (прибытие в 16:29).

В 18:34 с Финбана в сторону Белоострова поедет ещё один состав (прибытие в 19:43), а обратно он стартует в 19:48, добираясь до конечной точки в 20:59.

Наконец, усилят движение на Зеленогорск: доппоезд отправится с вокзала в 16:32 и обратно уедет в 18:01 (прибытие в 18:58).