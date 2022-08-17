СК: Кроме Харлашкина в деле о превышении полномочий фигурирует экс-глава "Дирекции транспортного строительства"

Следственный комитет РФ раскрыл фабулу уголовного разбирательства, в котором кроме зампреда правительства Ленобласти Сергея Харлашкина, как установлено, фигурирует бывший глава СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Вячеслав Урусов.

По версии правоохранителей, в 2015 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), руководимый Харлашкиным, под гарантию "Россельхозбанка" заключил договор подряда с "Метростроем" на возведение новых станций метро на Красносельско-Калининской линии.

За строительством и бюджетными расходами должен был следить КРТИ, после чего функционал передали ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Урусов и Харлашкин, зная о финансовых проблемах "Метростроя", "явно выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии", в период с 2019 по 2020 год якобы позволили предприятию нецелевым образом расходовать бюджетные средства, а именно - погашать долги перед сторонними организациями, сообщили в СК.

Как итог, "Метрострой" не исполнил в полном объеме свои обязательства по контракту, а "Россельхозбанк" согласно банковской гарантии возместил КРТИ 1,4 млрд рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб", - отчитались в СК.

И Харлашкин, и Урусов задержаны, им уже предъявили обвинения по п. "в", ч. 3, ст. 286 УК РФ.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.