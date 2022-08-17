Защитники Шуваловского лесопарка продолжают судиться с ЗакСом

В среду, 17 августа, в Городском суде Петербурга прошло очередное заседание, на котором рассматривался иск градозащитников к Законодательному собранию: активисты добиваются отмены разрешения на возможную застройку Шуваловского лесопарка, информирует MR7.

Обозначенная зелёная зона является единственным местом, которое отделяет густонаселённый жилой район от промзоны. Главное, на что указывают активисты, чиновники не провели никаких общественных слушаний по вопросу застройки лесопарка, не дав, таким образом, горожанам высказаться.

Местные жители, подавшие иск, надеялись, что нынешнее заседание суда будет финальным, однако процесс по итогу всё равно затянется. Наибольшее негодование у более чем 50 активистов, пришедших на суд, вызывала реакция представителей Заксобрания. Заседание, к слову, шло в течение более четырёх часов.

— Разбирательство шло на эмоциональных, повышенных тонах, жильцы вступали в дебаты. Например, откликались на слова застройщика, что газон и куст у дома — всё озеленение, что нам полагается. Или на надменно-возмущённые вопросы представителя ЗакСа, почему мы называем Шуваловский "лесом". "У нас тоже перед собранием растут деревья", — заявила представитель. На что тут же получила ответ: "Может, у вас там грибы растут и белки бегают?", — поделилась в разговоре с MR7 защитница лесополосы Юлия Равковская.

Следующее заседание по делу в итоге состоится 30 августа. Активистам необходимо будет предоставить следующие доказательства: заверенную картографическую экспертизу, какое расстояние от жилых домов до промзоны, причём, компанию им следует найти самим, равно как и оплатить все расходы.