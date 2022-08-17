ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:59

Защитники Шуваловского лесопарка продолжают судиться с ЗакСом

фото ЗакС политика Защитники Шуваловского лесопарка продолжают судиться с ЗакСом

В среду, 17 августа, в Городском суде Петербурга прошло очередное заседание, на котором рассматривался иск градозащитников к Законодательному собранию: активисты добиваются отмены разрешения на возможную застройку Шуваловского лесопарка, информирует MR7.

Обозначенная зелёная зона является единственным местом, которое отделяет густонаселённый жилой район от промзоны. Главное, на что указывают активисты, чиновники не провели никаких общественных слушаний по вопросу застройки лесопарка, не дав, таким образом, горожанам высказаться.

Местные жители, подавшие иск, надеялись, что нынешнее заседание суда будет финальным, однако процесс по итогу всё равно затянется. Наибольшее негодование у более чем 50 активистов, пришедших на суд, вызывала реакция представителей Заксобрания. Заседание, к слову, шло в течение более четырёх часов.

— Разбирательство шло на эмоциональных, повышенных тонах, жильцы вступали в дебаты. Например, откликались на слова застройщика, что газон и куст у дома — всё озеленение, что нам полагается. Или на надменно-возмущённые вопросы представителя ЗакСа, почему мы называем Шуваловский "лесом". "У нас тоже перед собранием растут деревья", — заявила представитель. На что тут же получила ответ: "Может, у вас там грибы растут и белки бегают?", — поделилась в разговоре с MR7 защитница лесополосы Юлия Равковская.

Следующее заседание по делу в итоге состоится 30 августа. Активистам необходимо будет предоставить следующие доказательства: заверенную картографическую экспертизу, какое расстояние от жилых домов до промзоны, причём, компанию им следует найти самим, равно как и оплатить все расходы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама